La dernière étape du Challenge du BW ce samedi à Waterloo

Et le moins que l’on puisse écrire est que les petits plats ont été mis dans les grands afin de bien faire les choses ce samedi. "Bien sûr, il y a le semi de Nivelles dimanche, mais ici, on va toucher un autre public avec des distances plus raisonnables de cinq ou dix kilomètres. Il est donc possible de venir profiter d’un tracé agréable en guise d’échauffement pour le lendemain, ou simplement de prendre part à un jogging nature sympa qui fait la part belle à des lieux sympas comme le bois des Bruyères, la drève des cochons ou le site des scouts Saint-François. Un bon mixte entre les sentiers et les chemins, avec de beaux passages dans les bois avoisinants."

Les organisateurs ont prévu pas mal d’animations lors de l’organisation, avec de la musique, un Dj pour animer la cour de récréation qui sera le théâtre du départ et de l’arrivée. "Nous aurons aussi une belle haie d’honneur avec les enfants qui boosteront les participants."

La Foulée des Géants se veut aussi dans l’air du temps. "Les ravitaillements seront réalisés avec des gobelets réutilisables, et pas des bouteilles qui génèrent des déchets. La gare est à deux pas, de quoi permettre aux participants qui veulent faire un geste pour la mobilité et l’environnement de nous rejoindre en train. Il y aura par ailleurs, pour le confort, de nombreux locaux pour l’inscription, la consigne, mais aussi des vestiaires avec des douches."

De courses pour enfants (200, 400 et 800 mètres) auront lieu dès 10h30 alors que la course principale (5 et 10 km) prendra son envol à 11h15 rue Mattot 135 à l’école communale du Chenois.