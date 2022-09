Première au TC Incourt

Les jeunes du TC Incourt ont du talent. Reste à l’exploiter plus souvent. ©Braun

Petit événement au TC Incourt puisque pour la première fois dans l’histoire du club, une équipe s’est hissée en finale du tour final interrégions dans la catégorie des jeunes gens -17 III. Les Incourtois se sont inclinés devant Eupen mais sans avoir démérité. "Nos jeunes manquaient d’expérience face à des adversaires qui évoluent dans une grosse structure comme l’est Eupen, remarque Morgan Tircher, leur professeur. Il faut aussi savoir que nos jeunes participent juste aux interclubs. Ils ne font pas de tournois et ont logiquement du mal à gérer des matches dans la durée. Mais deux des trois simples se sont disputés en trois sets, l’ambiance était excellente et ils n’ont pas démérité. Et puis, quel beau parcours. Ils sont sortis de poule puis ils ont éliminé des équipes d’autres régions pour se hisser en finale. C’est remarquable et ils peuvent être fiers d’eux."

Morgan Tircher aimerait maintenant qu’ils disputent plus de compétitions car le talent est là. "Je vais les faire travailler avec des adultes qui jouent aussi les interclubs afin qu’ils voient autre chose et se mesurent à d’autres adversaires, en espérant que le déclic se produise."

Beauvechain perd son titre

Un peu plus loin qu’Incourt, au TC Beauvechain, ce sont les Messieurs 35-2 du club qui disputaient les demi-finales du championnat de Belgique face aux Anversois de Brandt. Mais ici, pas question d’une première puisque les Aviateurs étaient détenteurs du titre. Résultat final: 3-3 mais défaite au nombre de sets. "C’était 2-2 après les simples mais comme Beauvechain avait un set de retard, il fallait gagner les deux doubles", précise Morgan Tircher, présent pour jouer les doubles.

Il a gagné le sien mais ce ne fut pas suffisant. "C’est une grosse déception mais on avait beaucoup de joueurs absents."

Le capitaine d’équipe Anthony Herman confirme, lui qui avait trois équipes à gérer: "On a commencé mi-avril avec un noyau de 20-25 joueurs pour nos trois équipes inscrites en M35-2. deux sont sorties de poule au niveau de la région, une est devenue championne du Brabant et elle vient d’être battue en demi-finale à l’échelon national."

Un beau parcours dans lequel le capitaine n’est pas étranger. "J’essaie de faire plaisir à tout le monde dans la répartition des équipes mais je dois tenir compte des présences et des points. Ce sont logiquement les meilleurs qui jouent les derniers matches mais au final, tout le monde joue plus que s’il jouait dans une seule équipe."

Autre secret de la réussite: "une ambiance de dingue et un club géré de façon bénévole. On se retrouvait tous le mardi soir pour des rencontres de double suivies d’un repas. Et en hiver, on part tous au ski. On a vraiment créé quelque chose de bien."