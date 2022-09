D1 Dames: Du relâchement à La Hulpe ? "Dommage de jouer avec le feu", déplore le coach

Les Jaguars de La Hulpe débutent la défense de leur premier titre de championnes, ce samedi, à Gand. « On n’avait pas eu de problème depuis 2019 mais là on cumule les circonstances avec quelques filles blessées, d’autres un peu laissés au repos après avoir joué en équipe nationale à 7, et certaines désireuses de lever un peu le pied alors que le groupe n’est déjà pas pléthore, explique l’entraîneur, Alex Palacci. Peut-être y a-t-il aussi un peu de relâchement après avoir gagné le titre et c’est dommage de jouer avec le feu. Heureusement, nos troupes nous permettent d’avoir de la qualité mais il va falloir serrer les boulons très vite pour ne pas avoir un effet boule de neige. On ne s’alarme pas pour l’instant mais on n’est pas dans les meilleures dispositions pour débuter la saison. » O.T.