En cause, un manque d’équilibre dans l’équipe qui s’est manifesté dès les premières rencontres. "La première chose que nous devons constater est un problème de recrutement. On s’est retrouvé sans petit-milieu spécifique. Nous avions deux grand-milieu dans l’équipe", expliquait David Craenembroeck samedi après la défaite face à Tourpes (2-13).

L’équipe a constamment cherché la bonne formule. La meilleure qu’elle ait trouvée était finalement de placer Nicolas Dupont au petit-milieu et Manu Scaillet au grand-milieu. Mais, pour la finale face à Tourpes, Manu Scaillet était touché par le Covid. Il était donc absent. Comme Thomas Leturcq était retenu par ses occupations professionnelles, Genappe n’avait plus aucune chance.

David Craenembroeck parle aussi d’un manque de motivation. "On doit aussi constater un manque d’envie chez certains. À Maubeuge, nous avons joué en éliminatoire du tournoi avec quatre titulaires. Nous avons livré une bonne prestation. Nous avons gagné cette éliminatoire. En finale, le samedi, on s’est retrouvé avec deux titulaires, moi et Cédric Bosse. C’est un manque de respect, un manque d’envie."

David Craenembroeck s’est entraîné toute la saison. "Avec Nicolas Dupont, on s’est entraîné souvent à l’Esplanade à Ath. Cela nous a fait du bien", lance-t-il.

Combien de joueurs se sont-ils entraînés correctement?

«Pas toujours sur la même longueur d’onde»

L’équipe a aussi manqué de cohésion. "On s’est retrouvé avec une toute nouvelle équipe en début de saison. Seul Thomas Leturcq restait de la saison dernière. Il a fallu que la mayonnaise prenne. Le manque de cohésion a souvent été mis en avant. On avait retrouvé cette cohésion et de l’envie face à Kastel en quart de finale des play-off. Mais, malheureusement, nous avons dû nous aligner incomplets contre Tourpes. Une équipe de Tourpes composée de joueurs qui se connaissent. Sébastien Potiez, le sixième homme, est le coach de l’équipe. Il est écouté. Chez nous, tout le monde n’était pas toujours sur la même longueur d’onde", soulignait encore David Craenembroeck.