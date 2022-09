P3D : Ronvau mieux paré que les années précédentes ?

De quoi avoir plus d’ambitions? "Je trouve en tout cas que l’équipe mise en place joue bien en passes alors qu’on précédait plus par longs ballons les autres années. On a connu une dernière saison difficile avec le changement de coach et l’arrivée de jeunes d’Incourt. Le but était de mettre quelque chose en place et on a su trouver cette synergie avec un groupe soudé et plus zen qu’auparavant. Même si le coach sait ce qu’il peut faire avec l’équipe et qu’il vise secrètement le titre, je pense qu’on peut être dans les cinq premiers."

Mais la concurrence sera rude. "Walhain, où évolue mon meilleur ami Jawad Tahraoui, est très fort avec d’autres moyens que nous et Mont-Saint-Guibert est costaud sur le pa pier. Mais, on a un meilleur noyau que les saisons précédentes alors qu’on n’est pas encore au complet et qu’il nous manque par exemple un Simon Ingberg qui est très important pour l’équipe."

Sur le plan personnel, "j’essaye de faire au mieux avec mes trente-cinq ans et je joue avec mon expérience de la P3, indique le Wavrien qui travaille comme conseiller commercial pour un concessionnaire automobile. J’ai commencé le foot à Incourt chez les jeunes avant de partir pour Walhain. Par la suite, j’ai évolué à Jodoigne pendant quatre ou cinq ans quand le club était encore en P3 et cela fait plus ou moins dix ans que je suis à Chaumont avec un break d’un an où j’avais suivi mon coach de l’époque, Olivier Labyoit, à Wavre-Limal. On m’avait dit que je pourrais jouer plus haut mais j’ai toujours pratiqué le foot pour m’amuser et pas pour le côté financier."

La suite du programme s’annonce corsée pour les Chaumontois. "Beauvechain ne sera pas facile puis Mont-Saint-Guibert reste un match spécial avec pas mal d’anciens de Chaumont comme Baitar, Degeneffe ou Cuypersqui sont tous des amis d’enfance. Il y aura d’abord Mélin ce week-end, un match que je n’ai jamais aimé avec l’ambiance et leur terrain petit en pente. Mais si on y met la même envie que contre Orp et Incourt, on peut passer devant."

Mise au point à Mélin

Benoît Lamine attend "plus d’application et de rigueur défensive face à une équipe une dure à manœuvrer, note le T1 mélinois. Il y a des dysfonctionnements qui ne nous permettent pas de grandir et j’espère qu’une mise au point nous remettra sur les bons rails."