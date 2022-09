En attendant, les Guibertins sortent d’un succès 3-6 à Mélin. "C’est toujours un déplacement qu’on appréhende. Ce sont donc trois bons points d’autant qu’on l’a fait tous ensemble. Après la défaite à Orp, on a appris de nos erreurs et on est bien revenus."

Comptable indépendant, le résidant de Court-Saint-Étienne a lobé le gardien mélinois du milieu du terrain sur le 1-1. "Une belle frappe avec un peu de réussite. J’avais déjà marqué ce genre de but chez les jeunes mais pas en équipe première. Après avoir évolué dix ans à Wavre, je suis passé par Bierges. J’ai arrêté puis repris en Abssa avant d’enchaîner trois ans à Mont-Saint-Guibert. J’y suis surtout pour l’ambiance et après une dernière saison compliquée que ce soit en P2 ou en P3, on a fusionné les deux groupes et tout se passe bien."

Mont-Saint-Guibert se rend à Beauvechain. "On va retrouver un terrain qui prône le beau football mais il faudra faire une meilleure entame que ces deux dernières semaines où l’on a attendu d’encaisser pour jouer", indique Gaël Vanderbrugge (T1).

Les Aviateurs (8/12) sont en forme eux aussi. "J’aurais signé pour un tel départ même si on a manqué de chance sur nos deux nuls, analyse Jabran Albahtouri (T1). Je m’attends à un match difficile contre Mont-Saint-Guibert, vainqueur à Mélin ce qui n’est pas spécialement facile, et qui a gardé quelques joueurs de P2." Voos est suspendu.