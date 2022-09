P3D: Deuxième préparation à Wavre-Limal B, qui se rendra à Walhain pour l’affiche du week-end

D’autant qu’il s’agit d’un déplacement chez le leader. "C’est un gros morceau, ils ont envie de monter et leurs résultats semblent assez convaincants jusqu’ici. Cela va permettre de nous situer mais on n’aura rien à perdre et on ira là-bas avec nos armes."

Walhain doit breaker plus vite

De son côté, Walhain continue à enchaîner les victoires "mais il y a énormément de choses à corriger, tempère l’entraîneur, Mathieu Michielsens. Surtout dans le secteur offensif car si on avait gagné 10-2 contre Jodoigne, il n’y avait rien à dire mais on a eu peur jusqu’à la 89e car on n’a pas su mettre à l’abri. Wavre-Limal est une inconnue puisqu’il évoluait dans l’autre série. On sait qu’il y a de la qualité car ce sont tous des jeunes qui ont fait de bons résultats contre Huppaye, même si celui-ci est un peu malade, et 1-4 à Jodoigne. Chaque match est à jouer mais on jouera pour gagner car on n’a pas droit à l’erreur chez nous."