P3B: Waterloo Lion's veut devenir champion

Le début de championnat est en tout cas encourageant avec ce 6/9. "C’est déjà bien même si on perd trois points à Etterbeek où l’on était au-dessus mais ça ne voulait pas rentrer et les erreurs défensives nous ont coûté cher. Là, on sort d’un très bon match contre Nivelles où j’ai pu montrer ce que je valais et les autres aussi, ce qui est très positif."

Cet habitant de Berchem, qui entame des études d’éducateur spécialisé, est convaincu par la méthode du club basé à l’école internationale St. John qu’il rejoint en train. "Petit, j’ai joué au Bon Air qui est devenu Olympic Anderlecht. Ensuite, j’ai fait trois ans à Ophain avant de répondre à l’appel d’Alain (Nzanza, le T1). Les Lion’s, ce n’est pas un club comme les autres. Tout est "pro"aux niveaux organisation, coaches et installations. On réapprend le foot avec une formation qu’on n’avait pas chez les jeunes et on n’a pas l’impression d’évoluer en P3. C’est ce qui m’a plu directement."

L’équipe waterlootoise va aborder un gros calendrier dans les semaines à venir. À commencer par Villers B. "On ne les a pas encore rencontrés puisqu’ils étaient en P3C mais je suis confiant et je pense que ça va le faire. Comme je suis confiant pour les matches suivants contre Clabecq car on les connaît et je pense qu’il est possible de les battre, puis il y aura Ophain contre qui ça s’était bien passé les deux fois la saison dernière. "