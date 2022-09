Les Huppaytois ne sont pas passés bien loin de prendre leur premier point dans ce championnat dimanche dernier à La Hulpe (défaite 2-1). Toujours calés à l’avant-dernière place du classement, les gars de Benoît Plomteux veulent enfin lancer leur saison contre Rixensart B. "J’ai demandé au groupe de ne pas attendre d’être mené pour commencer à jouer. Il faut entamer les rencontres avec la bonne mentalité et arrêter de courir après le score. J’espère récupérer des forces vives pour samedi soir contre une équipe de Rixensart B qui joue bien au football mais qui n’aura pas facile sur notre terrain", explique le coach.

Dupeuble est suspendu.

À Rixensart, malgré les deux défaites de suite enregistrées face au Stade Everois B et au Crossing Schaerbeek B, l’optimisme est toujours de rigueur. En effet, ils ont tenu tête à deux très bonnes équipes de la série. "Nous avons bien analysé ces deux rencontres et les prestations ont été abouties. Il manquait juste les points que l’on va tenter d’aller récupérer à Huppaye B samedi soir. Un déplacement compliqué sur un terrain délicat et face à une formation plutôt physique. Il faudra y mettre l’impact et surtout gagner les duels", précise le T1 Lorenzo Richiusa.

La Hulpe B – Stéphanois B

Les Vert et Blanc ont fait le boulot face à Huppaye B (victoire 2-1). Grâce à leur 9/12, ils se retrouvent aux portes du Top 5 avant d’accueillir un Stéphanois B en pleine bourre. "Un nouveau gros test pour nous face à une jeune équipe stéphanoise que je connais bien et qui tourne pas mal depuis le début de la saison. Cela joue bien au foot et j’espère que les gars répondront présent", note le T1 Arnaud Lambert.

Après avoir pris un bon point face au Racing White Woluwe dimanche dernier, les Stéphanois veulent poursuivre sur cette belle lancée. Ils sont dans le Top 4 et leur 10/12 n’est pas dû au hasard. "Woluwe était supérieur dans le jeu mais nous avons eu les plus belles possibilités. J’ai quelques absents pour le derby à La Hulpe mais c’est un match à gagner pour rester dans le groupe de tête", raconte le T1 Christophe Dubois.

Prevot, Seynave et Dechamps sont absents. Alves Ribeiro effectue son retour.