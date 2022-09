Contre Chastre, "ce sera le même style que Ronvau en un peu plus jeune, analyse Gaëtan Gramme (T1). On devra afficher plus d’envie et de concentration car si on ne joue qu’une mi-temps, on ne peut espérer qu’une autre défaite alors qu’on aurait pu accrocher la deuxième ou troisième place."

Chastre B

Le 5/9 "est très positif car l’équipe est jeune et en construction, apprécie Jonathan Fadeur (T1). Mis à part Walhain, grand favori, on rivalise avec des équipes là depuis longtemps. Orp sera plus expérimenté mais on est là pour progresser et on ne changera pas notre manière de jouer."

Ottignies

Il y a du positif "car certains sont bien rentrés dans le coup mais on doit essayer de corriger certaines choses, remarque José Mendès (T1). Mont-Saint-André est un club familial avec un bon entraîneur et on fera notre possible en attendant des jours meilleurs."

Mont-Saint-André

Après un week-end de repos, "on reste sur un match sans défaite et le moral est bon, ironise Stéphane Decock (T1). On va à Ottignies pour lancer notre saison mais c’est toujours dur sur synthétique et avec l’incertitude des qualités qu’il y aura en face."

Huppaye

La tendance est à la tenue du match à Jandrain . "Ça n’a pas de sens car c’est risquer les blessures et les cartes qu’on ne nous enlèvera pas s’ils arrêtent, indique Marc Warnant, le T1 d’Huppaye. Notre situation est un difficile, mais le groupe est resté soudé et il suffit d’un simple déclic."

Perwez B

Réveil attendu contre Incourt. "Après une dure semaine de physique et de travail, on alignera l’équipe la plus compétitive, prévient Hicham Zougagh (T1). C’est donc un match important si on ne veut pas être trop distancé avant de grosses échéances à suivre."

Incourt

Match particulier à Perwez "vu l’attachement qu’il y a eu entre les deux écoles de jeunes, rappelle Vincent Charlet (T1). Perwez va sans doute se sentir favori tandis que nous devons essayer de gommer nos plus gros défauts, mais les deux auront quelque chose à jouer."

Jodoigne B

Deschutter sera suspendu face à Grez. "On avait fait 4/6 contre eux alors que Martin Dehut (SC Jodoigne) disait que c’était la meilleure équipe de la série, remarque Johan Grommen, le T1 jodoignois. On devra surtout être moins naïf que face à Walhain dans le respect des consignes."

Grez B

Après l’expérience d’Huppaye, place à la jeunesse de Jodoigne. "On sera en présence de deux équipes jeunes et ça jouera au foot sur synthétique, assure Nicolas Gilles (T1). Je suis confiant après avoir bien réagi et pratiqué le foot comme demandé face à une équipe plus mûre."