Le tour des clubs du BW de P3B, avec onze guerriers attendus à Ophain

Ophain B

Après le premier revers, "on va travailler le physique et certains positionnements, indique Michaël Ervier (T1). Ittre est voisin et fort dans les duels, il viendra avec des supporters et on avait perdu deux fois l’année passée. J’aurai besoin de onze guerriers!"

Ittre

Chabeau sera suspendu à Ophain. "On continue à monter en puissance et j’espère que la victoire au caractère contre l’AFC va libérer quelques gars, note Gaëtan Sempoux (T1). J’espère aussi que leur terrain ne sera pas trop mauvais avec le temps et on va revoir des gens qu’on connaît."

Braine-Waterloo

Match de bas de classement face à Genappe. "C’est plus étonnant les concernant même si on ne s’attendait pas à être là et c’est donc un match à six points, avance Fabrice Deman (T1). Ils reconstruisent avec plus de jeunes et manquent d’expérience mais on devra être concentré. "

Genappe B

Genappe s’améliore "mais on doit le prouver en allant chercher cette première victoire, souligne Gary Illegems (T1). On joue l’AFC chaque année en préparation sauf ici car ils sont dans le même championnat: ils y mettent du cœur, de l’envie et de la détermination. À nous de passer au-dessus!"

Nivelles B

Réaction attendue après le off-day à Waterloo Lions. "C’était une sacrée déception et on va essayer de rebooster tout ça a priori face à un plus gros morceau, prévient Cédric Musette (T1). Waterloo B possède le maximum des points et il faudra être costaud pour les accrocher."

Waterloo B

Tout va bien au Joli Bois "et on espère rester dans cette dynamique au niveau du jeu et des victoires, explique Patrick Tilman (T1). Nivelles est un derby et face à une équipe jeune comme la nôtre. On devra aller là-bas avec sérieux."