Incourt B: stop ou encore?

Pour ne rien arranger, le coach intérimaire Medhi Sahnoun a décidé lundi soir d’arrêter les frais et de présenter sa démission de toutes ses fonctions au sein du club. "J’ai provoqué une réunion avec le président Vincent Charlet pour lui annoncer ma décision de prendre du recul par rapport à ma fonction de T1 de l’équipe B et de T2 de l’équipe A. C’est avant tout à cause de la gestion compliquée dans le vestiaire de la seconde équipe et de cette mauvaise ambiance que j’ai souhaité prendre mes distances. Les notions de plaisir et d’épanouissement sont primordiales dans le football provincial et je ne les retrouve plus depuis un petit temps. Par respect pour tout le monde et comme les deux noyaux s’entraînent en même temps, je me voyais mal continuer d’un côté et arrêter de l’autre. J’ai besoin de positif et je préfère donc me concentrer sur ma famille et l’obtention de mon diplôme UEFA B", déclare celui qui était arrivé à Incourt en juin 2021.

Le principal intéressé admet également des difficultés à trouver sa place au sein du club. "Vincent Charlet endosse la triple casquette de président, entraîneur et joueur et ce n’est pas toujours évident pour moi d’occuper une place. Les relations sont bonnes entre nous car je le respecte énormément pour tout ce qu’il fait au club."

Sans coach et au-devant d’une saison qui s’annonce longue et psychologiquement usante, une décision sera prise ce soir quant à l’avenir de la seconde formation incourtoise. "Le choix reviendra aux joueurs car ils sont directement concernés: soit ils continuent en P3C soit on arrête là et ils retournent en équipe réserve."