Arbitre: Mohamed Mahmouh

Buts: Beersaerts (1-0, 37'), Gasmi (2-0, 65')

GREZ: Detry, Duhem, Gueuning (80' Srihi), Gasmi, Beersaerts (80' Duchene), Kocabas (60' Pelizza), Sheta, Deneubourg, Wénin, Bakala, Torres Valiente.

BERCHEM: Oger, Xavier De Sousa Menino, Zibouh, N’Guessan, Mokulu, Bahaïd, Bogmis, Cissé, Kalombo, Mubenga, Tshitenge.

En match avancé de la cinquième journée, les Brabançons wallons ont réalisé une bonne opération au classement avant les autres rencontres qui se dérouleront ce jeudi soir, samedi et dimanche. En effet, grâce à cette victoire 2-0, les Rouge et Blanc remontent provisoirement à la seconde place du classement et enregistrent leur troisième succès de la saison.

Face à une équipe de Berchem qui ne réalise pas un excellent début d’exercice, Grez est plutôt bien en place et est, comme à son habitude, bien organisé. Les échanges sont intenses, la rencontre est ouverte mais les grosses occasions ne sont pas légion. Quelques minutes avant la pause, un débordement de Kocabas permet néanmoins à Beersaerts d’ouvrir le score.

Le retour des vestiaires est délicat pour Grez. Techniques et rapides, les Berchemois mettent une grosse pression sur le but de Detry mais une récupération de Gueuning offre le second but et le break à Gasmi (2-0).

En contrôle, les locaux parviennent à gérer la fin de match et fêter une seconde victoire d’affilée. "Ce succès fait un bien fou au moral et il nous permet de remonter au classement. Nous avons globalement bien maitrisé cette rencontre même s’il faut avouer que je ne comprends pas ce que fait Berchem dans le fond du tableau car c’est vraiment une belle équipe", expliquait le T2 grézien Sébastien Eggerickx.