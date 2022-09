P2: Rixensart n’a pas encore démarré son championnat

Et si c’était pour ce dimanche à l’ES Braine? "Je ne les connais pas. Je sais juste qu’ils descendent de P1 et qu’on pourrait créer la surprise ce week-end."

«Pas question de tirer la sonnette d’alarme»

T2 de Pierpaolo Giunta, Karim Boutzamat se veut confiant. "Il y a juste le match à Saintes ou tout le monde est passé à côté. Contre Waterloo, il y a eu match mais des erreurs d’arbitrage nous ont coûté cher alors qu’à Ophain, on s’est retrouvé à dix pour un coup de coude inexistant. Je ne suis vraiment pas inquiet et il n’est pas question de tirer la sonnette d’alarme. Je crois au groupe. Les trois quarts des joueurs sont les mêmes que la saison dernière et les qualités sont toujours là. Je me répète mais le championnat est encore long, une bonne prestation et c’est reparti."

Et si possible pas trop tard car il faut s’accrocher dans une P2 très relevée. "C’est du costaud cette saison. Il y a bien deux ou trois équipes moins fortes mais pour le reste, c’est du solide. Beaucoup d’équipes ont bien transféré, il n’y a pas de matches faciles et c’est un combat chaque week-end."

Karim vit ça du petit banc, lui qui a arrêté de jouer il y a trois ans et demi. "Je suis revenu pour Paolo qui avait besoin d’un T2 et ce rôle me convient très bien. Je suis toujours aussi proche des joueurs qui ont parfois plus facile à parler au T2 qu’au T1. Je suis le bon intermédiaire et j’apporte ma petite expérience à tous ces gamins."

En sachant qu’il a joué avec certains d’entre-eux comme, par exemple, Cesar Ernotte, Quentin Fita, Hugo Corten ou encore Thomas Engels. "Avec Thomas, c’est encore plus spécial car j’ai joué avec son papa Philippe quand j’ai commencé à jouer à Rosières à l’âge de 16 ans. Il m’a ensuite entraîné."

«Pierpaolo a le foot italien dans le sang»

Karim a maintenant 39 ans et c’est aux côtés de Pierpaolo Ginuta qu’il trouve son bonheur. "Lui, c’est le foot italien. Il vit le foot à fond. Je l’ai eu comme entraîneur et c’est vraiment un passionné. Moi, je suis sans doute plus posé et on propose un bon équilibre aux joueurs. Pierpaolo m’a apporté beaucoup. Il est arrivé au club avec une autre approche et j’ai redécouvert le foot avec lui. Les joueurs doivent en profiter."