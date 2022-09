Président, coach et joueur d’Incourt

Ce qui n’enlève rien à la motivation de l’ancien entraîneur des équipes féminines de Chastre et de Perwez. "Le foot, c’était ma vie en France, signale l’homme originaire de la Côte d’Opale, arrivé en Belgique il y a dix-sept ans, et qui réside aujourd’hui à Liernu (Eghezée). Après mon accident (voir par ailleurs), j’ai eu un certain rejet du foot mais quand j’ai remis le pied à l’étrier il y a quelques années, j’ai vite retrouvé la passion."

«Je suis un homme de projet, un peu hyperactif»

C’est en mars 2020 que ce coach sportif/nutritionniste qui donne également des cours de management a repris la présidence du cercle incourtois. "Ce n’était pas facile avec deux années Covid mais on a réussi à remettre le club sur pied au niveau économique. Dans mes autres clubs, j’ai toujours voulu faire quelque chose pour les enfants, sans en avoir l’occasion mais là j’en ai le pouvoir. Je suis un homme de projet, un peu hyperactif, et je parviens à séparer mon temps entre le foot et le boulot. Mon objectif est d’avoir la meilleure école de jeunes possible et une équipe première composée de joueurs du coin."

«Je coache depuis mes 17 ans»

Une équipe dont il a repris le coaching cette saison. "Je coache depuis mes 17 ans. À l’époque, j’étais co-responsable de l’école des jeunes du plateau débutant où l’on donnait formation à une soixantaine d’enfants tous les mercredis. La saison dernière, Incourt a vécu une saison difficile avec des U19 dont je m’occupais qui frappaient à la porte de l’équipe première. Le rôle de coach principal s’est donc plus ou moins imposé et c’était également le souhait du comité."

«Notre bilan foot est meilleur que notre bilan comptable»

Les Incourtois ont pris leur deuxième point en championnat, ce week-end, en arrachant le 2-2 à la dernière minute contre Chastre B. "C’est long quand on prend une rouge à la 65emais ce point évite un peu de frustration. Jusqu’ici, notre bilan foot est meilleur que notre bilan comptable mais je pense qu’on donne une image positive."