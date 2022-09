Le lancement de la saison Dames pleinement réussi à Waterloo

Si Waterloo est très satisfait de ses relations avec le CP Brabant qui est venu massivement assister à l’événement, le club voit aussi d’autres éléments positifs. "À la base, l’idée était de mettre en valeur le basket féminin et nos deux équipes Dames. Ici, on voit que cette journée inaugurale sert aussi les intérêts de la Commission de Formation des Arbitres qui délègue des visionneurs pour venir encourager, conseiller et guider des jeunes arbitres."

Le seul bémol est venu du timing global: "Il y a eu un peu de retard car certains matchs ont été forts engagés avec davantage de fautes. Les cartes et feuilles électroniques ont été très bien gérées. Le seul petit couac, c’est que deux arbitres ne se sont pas présentés alors qu’ils devaient siffler trois matchs. J’ai dû arbitrer deux matchs supplémentaires pour boucher les trous. C’est le seul incident regrettable, si on peut appeler ça un incident", observe le secrétaire waterlootois également homme en gris.

Candidat pour 2023-2024

Comme l’avait indiqué dans nos colonnes la présidente Vanmoen, le club – qui en est à la base avec le CP Brabant – souhaiterait garder l’organisation de l’Open Day féminin. "Je vais être transparent avec vous. Quand on a démarré l’organisation, on avait demandé au CP Brabant pour le faire durant trois ans. On a eu ce week-end que des retours ultra-positifs des clubs participants. Maintenant, sans doute que des entités seraient désireuses d’organiser cette journée inaugurale et que des équipes pourraient se lasser de devoir venir à Waterloo. Le CP tranchera", conclut Luc Marchand.

En tout cas, le Royal Waterloo Basket sera candidat pour 2023-2024.