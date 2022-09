La gestion des émotions, talon d’Achille des Rebecquois

Ce syndrome n’est pas récent du côté de la RUS qui, déjà au cours de la saison passée, s’est souvent mise en difficulté en prenant des cartons pour rouspétances ou en raison de fautes issues d’un enthousiasme parfois trop prononcé. Ce samedi, face à Namur et alors que les Rebecquois, à ce moment-là à dix contre onze, étaient parvenus à remonter un écart de deux buts, une nouvelle exclusion sera venue anéantir les espoirs des Rouge et Blanc, de totalement renverser la vapeur et ce malgré l’adversité à laquelle ils avaient eu à faire face.

Une seconde carte jaune qui à cet instant du match aurait totalement pu être évitée, si William Piret, auteur d’une partie remarquable, n’avait pas contesté une décision de l’arbitre. Il est vrai qu’en tant qu’observateur, on peut se demander si dans un tel contexte, à dix contre onze depuis le quart d’heure, menés 0-2 et en pleine "remontada"la psychologie ne doit pas primer en ne sanctionnant pas une réaction d’un joueur qui vit son match à 150% et qui dans un élan d’enthousiasme prononce peut-être le mot de trop, mais qu’importe le mal était fait.

Un mal que Thomas Depotbecker, dont on connaît le franc-parler et qui n’a pas hésité ce samedi à enfiler les gants de gardien de but après l’exclusion de Maxime Vandermeulen, a du mal à digérer, tant il commence à coûter cher en termes de points. " Même en infériorité numérique nous aurions pu venir à bout de Namur. On a des qualités et des ressources incroyables au sein du groupe. Mais on doit rapidement apprendre à gommer nos erreurs. On ne peut s’en prendre qu’à nous-mêmes. À onze, il n’y aurait pas eu photo et nous aurions pris les trois points haut la main. Mais la réalité est tout autre. On se met dans la difficulté pour des conneries (sic), on ne parvient pas à un certain moment et dans l’intensité de l’effort à rester serein et à mieux gérer nos émotions. C’est dommage de nous compliquer autant la vie sur des choses pourtant si facilement corrigibles. Nous avons un groupe très soudé, et jamais ne nous pointerons du doigt l’un ou l’autre jour en particulier, mais là ça commence à faire beaucoup."