Jodoigne veut marquer les esprits

La D3A ACFF, cela change effectivement de ce qu’il a connu à Bregel, dans la région de Genk, ou encore à Herstal, sans parler de ses classes de jeunes effectuées à Tongres. "C’est une nouvelle division que le club découvre et force est de constater que le niveau est élevé."

Mais avec son 7/9, Jodoigne fait mieux que répondre à l’attente, à l’image de son récent succès à Saint-Ghislain. "On ne s’attendait pas à gagner 0-5 là-bas car ils avaient le même nombre de points que nous avant la rencontre mais on a dominé tout le match et concrétisé nos occasions. Marquer au bon moment était important et c’est ce que nous avons fait. On reçoit maintenant Onhaye qui était dans la même série que Jodoigne la saison dernière et les anciens nous ont déjà prévenus que c’était du costaud."

Mais on ne se prend pas la tête du côté de la Cabouse. On savoure l’instant présent, en espérant prolonger la belle série le plus longtemps possible. "Je pense que nous avons l’effectif pour disputer une saison remarquable. Le club fête ses 100 ans cette année et c’est peut-être la bonne saison pour marquer les esprits."

Anthony travaille comme carrossier dans la région de Liège, là où il réside. À 22 ans, il est arrivé à Jodoigne "via Junior Penga qui m’a mis en contact avec Olivier Lallemand" et il a vite saisi la chance que le coach lui a donnée. Il y a dix jours contre Mons, c’est d’ailleurs lui qui a inscrit le but des Canaris, avant d’avoir moins de réussite en déviant une frappe hors de portée de son propre gardien. "Je suis défenseur central et je ne marque que rarement. Dommage cet autogoal sans quoi on en serait à 9/9 aujourd’hui. Mon objectif est de disputer la meilleure saison possible et j’espère vite remarquer mais du bon côté cette fois…"