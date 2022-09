Chastre doit poursuivre sur cette voie

Notre interlocutrice a rejoint les Quinze Bonniers il y a moins de deux semaines. "J’ai signé mon transfert le 31 août. Je n’ai donc participé qu’à un entraînement et deux matches jusqu’à présent mais je trouve qu’il y a le potentiel et les moyens pour se sauver. La base est d’avoir une bonne ambiance et de s’entraider sur le terrain et c’est ce qu’on a montré ce samedi. À nous de rester mobilisé pour la suite même si on a encore un gros match à venir contre OHL où l’on va essayer de donner ce qu’on peut."

Sur le plan personnel, il s’agit de la première expérience d’Elyne en D1. "J’ai commencé le foot à cinq ans à Loyers avant d’arrêter en troisième secondaire pour passer au basket et intégrer le sport études à l’AWBB. J’ai repris le foot en rhéto, toujours à Loyers, où l’on a été championne en P2 avant de monter en D2. Je connaissais Mélanie André qui m’a conseillé de venir à Chastre. Découvrir la D1 est un gros challenge et j’espère aider le club à se maintenir."

Cette étudiante en médecine reste sur deux grosses prestations entre les perches alors qu’elle évolue en général comme attaquante. "J’étais gardienne étant petite et là je vais continuer à dépanner le temps que notre numéro un (Cameron Pâques, NDLR) revienne en octobre. De toute façon, je me mets au service du club en jouant là où on a besoin de moi car on ne refuse aucune place à ce niveau."