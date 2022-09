Une première victoire en P2 pour Stéphanois

Une première victoire en championnat pour les Stéphanois. "C’est même une victoire historique puisque c’est la première que le club obtient en P2, s’enthousiasme le T1 Rénald Pansaerts. C’était quand même un match assez serré. On s’était dit qu’on allait marquer assez vite, ce qu’on a fait. Ensuite notre gardien fait une petite erreur et Wavre-Limal revient rapidement au score mais le penalty qu’on reçoit à la demi-heure de jeu est assez logique. On a eu un peu plus difficile en deuxième mi-temps, on était un peu plus dans la réaction. Mais on a tenu le coup défensivement et c’est une belle victoire collective que j’ai vu aujourd’hui."

Pour Cédric Vanton (T1), le problème vient avant du fait que son équipe encaisse en premier. "L’histoire se répète depuis le début de la saison. On revient quand même bien dans le match. On fait 1-1 et on peut dire qu’on domine. On pense même revenir mais une main de mon défenseur centrale fait que le Stéphanois obtient un penalty. On change donc de système en seconde mi-temps mais ça n’a pas été suffisant pour revenir."