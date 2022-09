Arbitre: M. Rooms

Buts: Groven (0-1, 33'), Gimenez-Tronconi (0-2, 55'), Janssen (0-3, 86').

CHASTRE: Arcoly, Franklemon-Michel, Fregesse, Houbrix, Bernard, Duquenne, Baez, Verstraelen, Goetynck, Delikus (68' Genard), Nkada (74' Sekelama).

GENK: Collette, Gimenez-Tronconi (84' Sevarts), Paepen, Bauwens (71' Janssen), Bosmans, Van Griensven, J. De Meester, Groven, Meyers, T. De Meester (78' Van Olmen), Beyens (71' Gielen).

Les Chastroises ont su rivaliser une mi-temps face à une belle équipe de Genk. Après un premier safe d’Arcoly sur une reprise de Groven, les visitées ont eu trois occasions sur un coup-franc de Verstraelen, un envoi de Delikus et surtout sur cette tentative de lob de Nkada non cadrés. Entre-temps, les Limbourgeoises avaient ouvert le score sur un envoi de Groven depuis l’entrée du rectangle et il fallait encore un bel arrêt du pied d’Arcoly face à De Meester pour éviter le 0-2. "On a raté le coche à l’une ou l’autre reprise et cela se paye cash en D1, relate le T1 chastrois, Michaël Verstraelen. Mais cette première période doit nous servir de référence et j’y croyais encore d’autant que j’ai vu tout ce qu’on n’avait pas fait lors du match précédent, même s’il y a des choses à travailler comme la concrétisation ou cette absence collective sur le deuxième goal qui me dérange fortement."

Le quart d’heure de reprise était compliqué et après une sortie d’Arcoly devant De Meester, les visiteuses faisaient le break via Gimenez.

La gardienne locale se mettait encore en évidence sur un double arrêt (67e) mais ne pouvait rien sur le gros raté de De Meester (75e) avant que Janssen ne scelle le score d’un tir croisé au ras du sol. "On était moins bien qu’au début et on a été dominé physiquement avant de se reprendre et de remettre le nez à la fenêtre mais sans être concret. Les chiffres sont durs et j’espère récupérer des filles pour OHL qui sera encore costaud avant des matches plus abordables."