Arbitre: Jérôme Meys assisté de Fabio Fernandes et Maxime Hendrix.

Cartes jaunes: Ramadani, Delhaye.

Buts: Jamar (1-0, 8e), Giusto (1-1, 15e) et Ramadani (2-1, 25e).

VERLAINE: Dengis, Limbourg, Van Hove, Doyen (73e Gosselain), Ramadani (86e Choukri), Cubedo (85e Chubaka), Dago, Barry, Feugnar, Jamar, Fransquet.

TUBIZE: De Bie, Afallah, Delhaye, Patris (73e Tepe), Michel (65e Butera), Migliore (62e Garlito), Van Onsem (57e Leite), Djouguela, Taroli, Giusto, El Omari.

Après être revenus de Ganshoren avec un point, les Taureaux avaient à cœur de prendre remporter ce duel. La première mi-temps prouve que cela ne sera pas aussi facile. Profitant de lacunes défensives, les Verlainois se voient prendre l’avantage par Jamar, à la réception d’un corner joué en deux temps (1-0). Tel un renard des surfaces, il conclut l’action et donne le sourire à ses supporters.

Si le marquoir donnait l’avantage aux visités, les Tubiziens ne furent guère découragés. Que du contraire! Ils multiplient les offensives tout en mettant en danger les cages adverses. La conclusion à cette domination fut l’action individuelle provoquée par Giusto, qui dribble son opposant et égalise moins de dix minutes après son homologue verlainois (1-1).

Suite aux assauts bruxellois, les troupes de Marc Segatto semblent revanchardes et, d’une tête puissante, Ramadani envoie le cuir dans les cages adverses (2-1).

Les Taureaux sont bien partis pour remporter la rencontre, mais doivent se remobiliser après vingt minutes en dessous de leur niveau. La mi-temps arrive au bon moment pour secouer certaines têtes. Une fois les idées remises en place, Verlaine se montre dangereux. Peu mis en danger malgré les incursions à répétition dans les vingt derniers mètres des locaux, Tubize se voit refuser un penalty qui aurait pu changer la physionomie du match. Quoi qu’il en soit, Verlaine sourit et continue sur son bon début de championnat.

Alors, certes, les Verts auraient pu et dû achever les Tubizois, mais quelques déchets offensifs ne permettent pas aux hommes de Segatto de respirer. Dans les arrêts de jeu, Dengis, s’emploie pour éviter la casse et protège sa cage d’un but égalisateur qui aurait pu coûter deux points aux troupes verlainoises.

«Il faut rester positif»

Dans un match avec beaucoup d’engagement, Tubize reste sur un 0/9 et semble à court d’idées. "Il faut rester positif, commence le coach tubizien. On joue bien, mais on doit conclure plus rapidement nos occasions. J’ai confiance en mes gars et je sais ce dont ils sont capables. La roue va tourner."

Les bulletins tubiziens

De Bie (6), Afallah (5), Delhaye (6), Patris (6), Michel (7), Migliore (6), Van Onsem (6), Djouguela (8), Taroli (6), Giusto (7), El Omari (6).