Toujours le maximum pour Clabecq et Waterloo B

Première défaite de la saison et match à oublier au plus vite pour les visiteurs qui ont pris quatre goals dans la dernière demi-heure. "La blessure de Piessens nous a forcés à tout réorganiser, explique Frédéric Vandekerkhoven (T1). Mais même avant cela, c’était très mauvais dans notre chef. Il n’y a donc rien à revendiquer car on n’a pas du tout joué au foot et mes milieux devaient avoir des torticolis à force de regarder le ballon passer."

Ganshoren B-Ophain B 4-0

Buts: Karvelis (1-0 et 2-0, 38' et 54'), Bokoko sur pen. (3-0, 84'), Bamba (4-0, 86').

Premier revers sur le terrain qui fait mal pour Ophain. "Le 4-0 est un peu dur mais on ne se cache pas derrière le score et on a de quoi travailler pour rebondir, indique Michaël Ervier (T1). Face à un adversaire très fort et dont le début de championnat ne reflète pas sa façon de jouer, il y en a beaucoup pour ma pomme car j’ai voulu faire des changements par complaisance et de plus, pas mal de joueurs étaient un peu courts physiquement."

Waterloo B-Etterbeek B 2-1

Buts: Soumah (1-0 et 2-0, 20' et 55'), Eboko (2-1, 62').

Troisième succès en autant de sorties pour les Waterlootois. "C’était un beau match, disputé, face à une belle équipe d’Etterbeek, raconte Patrick Tilman (T1). On a fait une belle première mi-temps en y mettant du sérieux et de l’intensité puis notre adversaire a mis un peu plus de pression, ce qui lui a permis de revenir à 2-1. Mais les choses se sont finalement bien terminées pour nous car les garçons y ont cru et ont été chercher cette victoire avec leurs tripes."

Ittre – Braine-Waterloo 2-1

Buts: A. Olivier (1-0, 35'), P. Irsuto (1-1, 40'), J. De Waele (2-1, 82').

De Waele a délivré les locaux d’un magnifique envoi à quelques minutes de la fin. "On a raté l’immanquable après cinq minutes de jeu puis l’AFC doit tuer le match avant la mi-temps, remarque Gaëtan Sempoux (T1). On prend une rouge directe dès la reprise et ce fut le déclic car on est alors passé au-dessus et même si on s’est mis dans le mal, on s’en est sorti avec la victoire cette fois-ci."

Les visiteurs ont également été réduits à dix à vingt minutes du terme. "On fait le match qu’il faut en première mi-temps où l’on doit passer devant mais ça reste 1-1, regrette Fabrice Deman (T1). À onze contre dix, on pensait passer au-dessus mais on n’a plus rien fait, on n’a plus répondu dans cette seconde période et on n’a pas été capable de revenir dedans après le 2-1."

Wat. Lion’s – Nivelles B 6-2

Les buts de Waterloo par Booka (2), Ohindo (2), Calloens et Ellatifi. Les buts de Nivelles par Vennekamp et Lambotte (pen.).

Seconde victoire en trois matches pour des Waterlootois qui menaient 3-0 au repos. "On n’a pas tremblé en retrouvant l’efficacité qui nous avait manqué face à Etterbeek, savoure Alain Nzanza (T1). On a bien géré et fait tourner contre un adversaire qui s’est énervé tout seul en courant après le ballon."

Match à oublier pour les Nivellois. "Ce fut un off-day total de notre part, résume Cédric Musette (T1). Les intentions étaient présentes mais on n’a pas été bon en ratant une belle occasion au début puis en encaissant sur l’une de leurs premières actions. L’arbitre ne nous a pas aidés non plus car il ne voit pas le hors-jeu sur le 2-0 et on aurait pu avoir un penalty qui nous aurait fait du bien mentalement à 2-1."

Genappe B – Clabecq 2-3

Buts: Ysebaert (0-1, 14'), A. Vanden Berghe (0-2, 38'), Charrite (0-3, 50'), Hannon (1-3, 75'), Jacquet (2-3, 88').

Toujours pas succès pour Genappe. "Le réveil fut un peu trop tardif mais je suis content de la prestation et on est sur la bonne voie, positive Gary Illegems (T1). On y a mis beaucoup de caractère, de l’envie et de la détermination et si on ne leur offre pas les buts sur des erreurs individuelles et qu’on met nos occasions, on aurait été dedans. "

Clabecq poursuit son sans-faute malgré une dernière demi-heure brouillonne. "C’est le côté un peu négatif car on s’est relâché et fait n’importe quoi, ce qui a permis à l’adversaire de revenir à 3-2, détaille Luigi Bruno (T1). Mais on était plus fort en ayant livré soixante minutes d’un très haut niveau, et on se présentera mercredi face à Olympic Anderlecht pour viser le 15/15."