Arbitre: Nicolas Bullens.

Cartes jaunes: Van Der Meeren, Cotteleer, Colin, Koninckx.

Carte rouge: 80' Tshala.

Buts: Renier sur pen. (1-0, 55), Renier sur pen. (2-0, 71').

WALHAIN: Vande Vyvre, Vanderhulst (90' Aglagal), Istace, Mees, Rossi, Bergiers N. (55' Colot) Vanvarenberg, Renier (75' Tshala) Pirrotton (80' Yala), Bergiers D., Koninckx.

BIERGES: Laurent, Charlier, Cotteleer, Van Der Meeren, Deschamps (60' Azevedo Ramos), Delmarcelle, Agosti (60' Théry), Lucas, Van Den Eynde, Devigne (80' Green), Colin.

Même en début de saison, les points comptent souvent double dans un affrontement entre équipes du bas de classement. Pour Walhain B et Bierges, avec zéro point au compteur, la rencontre d’hier après-midi revêtait donc d’une importance pour le moins significative: quitter la dernière place et prendre ses premiers points!

Et ce sont les locaux qui firent montre de cette envie qui fait souvent la différence dans ce genre de duel puisqu’ils s’installèrent directement dans la partie adverse pour ne jamais réellement la quitter durant nonante minutes. Dominateurs dans le jeu et plus présents dans les duels, Rossi à trois reprises, Vanvarenberg et Vanderhulst se heurtent à un Laurent en état de grâce entre les perches biergeoises. Totalement asphyxiés, les visiteurs n’en mènent pas large et sont incapables de se procurer la moindre occasion franche.

La seconde période repart sur les mêmes bases et il ne faudra attendre que dix petites minutes pour voir les Walhinois prendre méritoirement l’avance via Renier sur penalty. La première possibilité biergeoise intervient à la 65' via une tête de Van Der Meeren mais l’étincelle visiteuse sera de courte durée car quelques minutes plus tard, c’est Renier, encore sur penalty, qui fixera le score à 2-0. Mees aura encore l’opportunité d’aggraver le score par deux fois et Delmarcelle de le réduire mais les chiffres ne bougeront plus.

Walhain rafle donc ses premiers points de la saison grâce à cette victoire incontestée. "On l’attendait et elle fait plaisir, jubilait le capitaine local Corentin Koninckx. On a fait le jeu durant tout le match et même si on rate encore beaucoup d’occasions, tout le monde s’est bien battu pour la victoire."

Côté biergeois, la pilule avait difficile à passer. "Les lignes étaient complètement distendues et il nous a manqué de l’envie. Heureusement que mon gardien Nathan Laurent réalise un gros match sinon le score aurait pu être plus sévère. Même si nous étions fortement déforcés, c’était un duel à gagner mais nous sommes passés à côté", pestait le T1 Sébastien Goossens.