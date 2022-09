Arbitre: M. Stévenne

Cartes jaunes:Fabry, Berdayes, Salvi, Ndione, Leblois, B. Brichart.

PERWEZ: Pletinckx, Leblois, Gérard (65' Ndione), Salvi, Verdeyen, Vanderhaegen (70' Sanwo), Balinas (87' Lambert), Brassart, Sallès, Larotonda, Gajanovic (54' Fozin).

GENAPPE: Hannon, Sanchez, L. Brichart, Van Landschoot, Van Ophalvens, Berdayes, Fabry (79' B. Brichart), Becker (56' Marques), Queimadelas, Maistriaux (90' Petit), Roulez.

Après avoir été accroché à Ixelles, trois jours auparavant, Perwez a perdu ses premiers points à domicile, "mais c’est la quatrième fois qu’on n’encaisse pas, soulignait toutefois le coach local, Christophe Mortier, à l’issue du duel. Les organismes ont été forts sollicités mais on conserve une base défensive solide. Après, on a remis un peu de vitesse devant en changeant de système à la reprise et on aurait dû être plus incisif en zone de conclusion, mais on était un peu restreint dans ce secteur en raison des absences (Benazzi, Siroux, Chalal) et je pense que c’est un bon point dans l’ensemble entre deux équipes qui savent jouer au football."

Mais deux équipes qui se sont surtout neutralisées alors que le match avait bien démarré sur une occasion de chaque côté via un coup-franc de Maistriaux repoussé par Pletinckx et une bonne sortie d’Hannon face à Gajanovic.

Le jeu se ferma au fil des minutes et Genappe, qui avait la possession de ballon, terminait bien la mi-temps avec cet arrêt du pied de Pletinckx face à Maistriaux.

Perwez remontait avec des intentions plus offensives et il fallait des sauvetages de Sanchez et Brichart devant la ligne de but en plus des essais non cadrés de Larotonda et Sallès, tandis que les visiteurs loupaient la montre en or à la 93e avec cette reprise à la retourne de Roulez repoussée par Pletinckx.

«Le score est logique car personne ne méritait les trois points»

"Je ne suis pas entièrement satisfait car on aurait pu espérer plus en essayant de construire calmement en première période, mais ce fut plus compliqué en deuxième et je pense que le score est logique car personne ne méritait les trois points", notait le T1 genappien, Vincent Kohl.