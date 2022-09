GENAPPE: Sébastien Monniez, Nicolas Dumont, David Craenembroeck, Nicolas Dupont, Cédric Bosse.

TOURPES: Jolan Warmoes, Nicolas Dulieu, Simeon Van Stalle, Antoine Huard, Loïc Clément.

Hector Tubiermont, responsable de l’équipe de Genappe, savait que ses chances étaient minimes en demi-finale des play-off de Nationale 2 face à Tourpes. "Tourpes nous est supérieur. Nous avons été battus deux fois en phase classique."

Les chances de Genappe de se qualifier pour la finale des play-off se sont encore amenuisées suite à l’absence pour raison professionnelle de Thomas Leturcq. Lorsque Manu Scaillet a annoncé qu’il avait le Covid vendredi et qu’il était alité, cela devenait mission impossible. "J’ai demandé à Tourpes de reporter la rencontre mais ce n’était pas possible pour notre adversaire. J’ai fait la même demande à la fédération mais je me suis heurté à un refus", indiquait encore Hector Tubiermont.

Sébastien Monniez en dépannage

Celui-ci a donc fait appel à Sébastien Monniez, qui est resté affilié à Genappe après avoir arrêté sa carrière fin de saison dernière. "J’avais promis d’être présent en cas de besoin. Je n’ai fait que respecter mon engagement. J’avais pourtant eu pas mal de clubs qui m’ont sollicité", indiquait celui-ci.

Il était resté sans jouer pendant un an. "Les sensations sont donc différentes. La portée de balle ne se retrouve pas en deux coups de cuillère à pot."

On allait presque oublier de vous parler de la rencontre pour peu que l’on puisse considérer qu’il y a eu un match. Tourpes a mené 0-10. Les rares occasions pour les visités de prendre un jeu jusque-là ont été galvaudées à 0-1 lorsque le chas outre de David Craenembroeck s’est écarté des limites ou encore lorsque le même joueur a écarté son service à 0-5 et 40 partout Nicolas Dupont a frappé mauvaise et contre-rechassé mauvaise à 0-6 et 0-7 chaque fois à 40 à deux.

Les visiteurs se sont contentés d’être réguliers avec quelques superbes rechas du foncier visiteur, Loïc Clément. Nicolas Dulieu a écarté deux services à 0-10, Genape sauvait ainsi l’honneur avant de prendre un deuxième jeu sur un bon rechas de Nicolas Dumont à 1-12 (2-12). Tourpes a ensuite conclu.

Tourpes était donc sur le velours pour le match retour.