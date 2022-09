La Hulpe, un centenaire qui se porte bien

Pour les 100 ans du club, les joueurs ont offert une belle victoire devant de nombreux supporters. "On avait quand même à cœur de gagner aujourd’hui pour l’occasion. Notre première mi-temps n’était pourtant vraiment pas bonne. Braine non plus mais ils ont quand même une énorme occasion qu’ils ratent. Mais on s’est repris après la pause. On a montré beaucoup d’engagement et on s’est créé beaucoup d’occasion. C’est resté un peu tendu jusqu’à la fin puisqu’on n’a pas réussi à doubler la mise mais sur l’ensemble du match, on mérite de prendre trois points ", explique Stéphane Vandorpe (T1).

Pour l’entraîneur brainois Michaël Ghion, le premier qui marquait gagnait la rencontre. "On a bien commencé, un peu mieux que La Hulpe en tout cas. Le tournant du match est, selon moi, à la 25e. Leur gardien lâche un ballon à deux mètres et mon joueur envoie la balle au – dessus. Je pense que si on marque, le match aurait pu être différent. Et ça a été un peu le déclic, ça a redonné étonnamment du regain d’énergie à La Hulpe. On a essayé de réagir ensuite mais sans forcément donner du danger."