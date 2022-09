Incourt accroche Chastre sur le fil, Jandrain forfait à Perwez

Second succès de rang pour les Chaumontois grâce à un coup-franc bien suivi par Verrept, une belle combinaison conclue par Courtejoie et un but contre sans camp d’Hagnoul. "La sauce commence à prendre et ce fut un très bon match de notre part, apprécie Laurent Godelet (T1). Les consignes ont été respectées, on a été présent dans les duels et on a bien géré à 3-0."

En face, "on n’est pas tombé sur une équipe plus forte à mon sens, mais je n’ai pas reconnu mon équipe en première mi-temps, regrette Gaëtan Gramme (T1). Pas d’envie ni de motivation et deuxième sur tous les ballons. Quand on donne deux buts sur les trois et qu’on commence à jouer à la 46' avec quatre ou cinq occasions non concrétisées, c’est dur de ramener quelque chose d’un déplacement."

Chastre B – Incourt 2-2

Buts: Deveth (1-0, 25'), M. Pierquin (1-1, 34'), Lagneau (2-1, 75'), Poufong (2-2, 90').

Réduit à dix (rouge pour Frenay) à la 65' et mené 2-1 sur une erreur de main de son gardien, Incourt est parvenu à égaliser en fin de match sur un dernier coup-franc. "Première période relativement équilibrée avec un score de 1-1 logique, relate Vincent Charlet (T1). Après, on négocie mal quelques face-à-face puis il y a cette exclusion sur un contact assez rude qui nous casse un peu le reste du match."

Dans les rangs chastrois, "on regrette d’encaisser sur cette dernière phase mais je pense que le nul est mérité, reconnaît Jonathan Fadeur (T1). Les deux équipes ont eu des temps forts et des temps faibles. Nous avons livré une bonne première mi-temps où l’on méritait peut-être un peu plus avant d’avoir un peu plus dur dans les duels par la suite."

Perwez B – Jandrain 5-0 fft

Hicham Zougagh (P1) n’aura pas eu l’occasion "de faire de gros changements comme j’en avais l’intention" ce dimanche puisque Jandrain a déclaré forfait. "Sur les quatorze joueurs du week-end dernier, on avait 2-3 blessés et l’un ou l’autre absent, justifie le vice-président, Julien Gasiaux. On essaye de gagner du temps en espérant trouver une solution miracle" mais les chances sont de plus en plus minces de faire une saison complète dans de telles conditions.