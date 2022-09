Huppaye n’y arrive pas, Walhain domine Jodoigne

Encore deux points de perdus pour Huppaye. "On n’est pas dans le coup pour l’instant, avoue Marc Warnant (T1). Notre adversaire nous a baladés en première mi-temps et même si ce fut mieux par la suite, ça reste largement insuffisant. Malgré un grand n’importe quoi au niveau de l’arbitrage car il n’y a absolument rien sur leur penalty et on ne pouvait pas jouer dix secondes sans qu’on siffle faute, on n’a pas grand-chose à revendiquer."

Du côté de Grez, "on termine sur un bon match nul, apprécie Nicolas Gilles (T1). Le terrain n’était pas facile pour nous qui prônons un jeu au sol en partant de derrière et face à un adversaire qui allie expérience et caractère, et c’est dommage qu’on nous enlève un beau but sur un coup-franc qui aurait été touché par le mur."

Jodoigne B – Walhain 2-4

Buts: Joiret (0-1, 8'), Deschutter (1-1, 20'), Joiret (1-2, 45'), Tahraoui (1-3, 48'), Deschutter (2-3, 78'), Frys (2-4, 89').

Walhain n’a assuré son succès qu’en toute fin de match. "La victoire est indiscutable car on a mené cette partie de bout, indique Mathieu Michielsens (T1). Mais malgré nos vingt-cinq occasions contre six à un bel et jeune adversaire, on arrive à se faire peur car on a ce problème de concrétisation, comme face à Perwez et Huppaye, et il faudra soigner ça."

Jodoigne a tenu la dragée haute à son opposant. "Je suis content car on a rivalisé aux niveaux physique et endurance, et on a marqué deux goals à une équipe qui ne joue pas dans la même cour que nous, souligne Johan Grommen (T1). Là où je suis un peu déçu, c’est qu’on est trop naïf et qu’on n’écoute pas les consignes, notamment sur Joiret qui nous met les deux premiers goals. "

Beauvechain – Ottignies B 6-1

Buts: Mathot (1-0, 13'), R. Tossens (2-0, 20'), Pans (3-0, 27'), Sacréas (4-0, 60'), Ezzatri sur pen. (5-0, 75'), C. Tossens (6-0, 78'), Cobbaut (6-1, 82').

Succès indiscutable des Aviateurs avec six buteurs différents. "Un match sans histoire car on n’a jamais été embêté, résume Jabran Albahtouri (T1). C’est 3-0 à la mi-temps et notre adversaire a encore plus craqué en deuxième. Dommage, ce but encaissé à la fin alors qu’on aurait voulu garder le zéro derrière mais vu le score, c’est dur d’en vouloir aux joueurs."

Dans les rangs ottintois, "le premier quart d’heure était bien puis leur joueur anticipe sur le 1-0. On encaisse toujours trop car notre défense est trop laxiste et on ne tient pas ses hommes. Pourtant, on s’est bien battu et on a fait de belles phases comme sur le but qu’on marque", indique José Mendès (T1).