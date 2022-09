Quarts temps: 18-17, 16-13, 24-18, 24-18.

GENAPPE (12x3, 10/18 LF, 17 fautes): ZAPPULLA 22 (7x3), Boussalaa 9 (1x3), DEPETTER, Kanda-Boko 3, KAMINSKI 16, DE ALMEIDA 8 (1x3), Kiraranganya 5 (1x3), ILONGO 19 (2x3).

À huit rotations seulement (et avec Kiraranganya aligné diminué), Genappe a bien maîtrisé la jeunesse et la taille gembloutoises. "On avait moins de rotations mais c’est le genre de rencontre qui nous fait progresser dans la connaissance de l’équipe", résumait Olivier Mulaba.

Sans Ngabo et Massengo blessés et en civil sur le banc, le BCGL a montré de belles dispositions physiques qui lui assurent de l’agressivité, son lot de rebonds, un petit paquet d’interceptions et des transitions rapides mais qui lui occasionnent aussi de nombreuses pertes de balle. Cet excès d’enthousiasme n’a pas eu de fâcheuses répercussions car l’équipe brabançonne a aussi fait parler son expérience aux moments opportuns. Et son adresse aux 6,75m (12x3 avec cinq joueurs différents) lui a assuré la maîtrise des débats et a donné pas mal d’espaces à ses ailiers mobiles.

Par séquences, le coach genappien a vu son effectif un peu trop pratiquer les montagnes russes. Après une redoutable accélération au retour des vestiaires (un 17-4 envoyé en cinq minutes avec deux triples de Zappulla), le BCGL pensait avoir fait le plus difficile: 51-34 (25e).

Sans trop l’air d’y toucher, Gembloux (sa bonne technicité et ses belles individualités) se rapprochait après une faute antisportive de Zappulla: 61-55 (33e). En compagnie du métronome Ilongo (9 unités dans le dernier quart) et du polyvalent De Almeida, le meneur genappien reprenait le contrôle de la situation. Et son adresse (7x3 en tout) faisait toujours autant de dégâts. Les contre-attaques s’enchaînant également, le 10-2 asséné avait rendu tout suspense inutile: 71-57 (35e). "Malgré quelques passages à vide, je pense que nous sommes restés constants tout du long, observait le coach. On a bien redémarré et on a eu un bon moment au troisième quart temps. J’ai bien aimé la mentalité de mon groupe, qui s’est battu et qui a bien maîtrisé Gembloux. C’est une belle équipe avec trois double mètres que nous avons affrontée."

Olivier Mulaba était satisfait de son 2/2. Il sait aussi que le plus dur commence: "On va être fixé. On affronte Mons-Hainaut samedi prochain, puis on est bye, puis on se rend à Aubel le 2 octobre. De sacrés morceaux", conclut le mentor de Genappe.