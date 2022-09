Plus de 300 participants ont pris le départ d’une des trois distances au programme: 7, 13 ou 22 kilomètres, le tout au profit de Jules, un petit garçon atteint d’une maladie rare qui nécessite un traitement coûteux.

Dans le peloton de la longue distance, on retrouvait la Stéphanoise Isa Da Silva Sousa qui a pu motiver son amie, la Néolouvaniste Edith Rioux. "Isa m’a convaincue de faire ce défi un peu fou car je reviens de blessure et je n’ai plus réalisé depuis bien longtemps des longues distances. Mais rien que pour la bonne cause, je n’ai pas hésité longtemps. En plus, voir ce petit garçon avec sa famille au départ, cela booste encore plus!"

Mais ce qu’Edith ne savait pas, c’est qu’elle allait être accueillie à l’arrivée comme une championne. "La course a été, il faut le dire, une galère. On s’est retrouvée dernières et on s’est perdues, mais Isa n’a cessé de m’encourager, de rester avec moi pour que je continue malgré le fait que j’ai chuté en début de course, sans gros bobo cependant… On a donc eu un bel accueil et j’ai eu le prix de la personne qui a couru… le plus longtemps! C’est mon… premier prix! Cela fait toujours plaisir et me motive à poursuivre mon retour même si je n’aspire qu’à courir sans aucune autre prétention."

Le trail remporté par De Rijdt

À noter la victoire du Chastrois Thibaut de Rijdt chez les messieurs et Maëlle Lambert en dames pour le 22 kilomètres, tandis que pour le 13 kilomètres, on retrouve Fabrice Van Espen et Manon Storm. Enfin, pour le 7 kilomètres, c’est Louis Borghlevens qui s’impose chez les hommes et Emilia Gvozdenovic chez les dames.