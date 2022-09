Huitième de la dernière étape ce dimanche, le Jodoignois Lionel Taminiaux a terminé de très belle manière une Vuelta historique, remportée par le prodige belge Remco Evenepoel.

Tennis – Le «magicien» du tennis en BW

L’ex-joueur professionnel Mansour Bahrami, connu pour ses facéties sur les courts, a enflammé le TC Parival, ce samedi. Et pour la bonne cause, qui plus est.

Foot – Le 0 pointé de Tubize et Braine

Battu par Verlaine, Tubize-Braine reste avec zéro unité au compteur, en D2 ACFF.

Même topo pour Braine, en D3 ACFF, après le revers concédé à Tournai. Bien loin des attentes de début de saison.

Foot – Neuf buts à Mélin – Mont-Saint-Guibert

Pluie de goals lors de ce duel entre Mélinois et Guibertins. Dont certaines très belles réalisations. Et au final, c’est Mont-Saint-Guibert qui sourit.

Basket – Castors vainqueurs mais «malmenés»

Victorieux à Aubel, en R2, et auteur d’un 2 sur 2, les Brainois en ressortent avec un goût amer après avoir subi "l’attitude déplorable"de son adversaire, dixit le coach.

Balle pelote – Saison finie pour Genappe

Les Jaune et Bleu ont été battus par Tourpes en demi-finales des play-off de Nationale 2, voyant ainsi leur saison s’achever.

