Arbitre: M. Delaye

Cartes jaunes: Kouamé, Traore, Delsanne, Piret, Debole, Erdogan, Lwangi

Cartes rouges: Vandermeulen (16'), Piret (55', 2j.), Ebui (76')

Buts: Detienne (0-1, 15'), Lwangi (0-2, 18' sur pen), Piret (1-2, 30'), Traore (2-2, 51'), Toussaint (2-3, 73')

REBECQ: Vandermeulen, Kouame, Depotbecker, Cordaro, Traore (85' Bailly), Piret, Demolie (85' Devel), Debole (85' Lufimbu), Bova, Delsanne, Camargo

NAMUR: Tonnet, Vander Cammen, Erdogan (67' Bakija), Eloy, Lwangi, Detienne (67' Rosmolen), Ghaddari, Dheur, Ebui, Khaida, Degryse (38' Toussaint).

Si le premier quart d’heure était plutôt à mettre à l’actif des Rebecquois, la 15eminute de jeu s’avérera être le tournant de la soirée. En effet, alors que quelques instants plutôt, et d’une magnifique parade, Tonnet empêchait Rebecq d’ouvrir la marque, c’est Kim Detienne qui, sur une frappe venue de nulle part, ouvrait la marque et venait jeter un premier froid sur le stade du Gobard.

À peine le ballon remis en jeu, l’arbitre brandira un carton rouge à Maxime Vandermeulen, incriminant le portier rebecquois d’un coup volontaire à l’encontre de l’attaquant namurois. La sanction fut lourde, avec la double peine d’une exclusion, suivie d’un pénalty. Bien que les Rebecquois protesteront pour une position de hors-jeu de l’attaquant à la base de l’action, et d’une faute de ce dernier non sanctionnée qui entrainera la réaction de leur gardien, l’arbitre restera de marbre. Résultat des courses après vingt minutes de jeu, Rebecq était mené 0-2, à 10 contre 11. Et si cela ne suffisait pas, Luigi Nasca ne disposant pas d’un second gardien sur le banc, se voyait obligé de confier les gants à Thomas Depotbecker.

On pensait alors vivre 70 minutes de cauchemar pour la RUS, mais c’était sans compter sur un incroyable sursaut d’orgueil de la part des Rouge et Blanc, emmenés dans un premier temps par la réduction du score de William Piret, avant que les occasions d’égalisation ne s’enchaînent, face à un timide Namur, qui semblait perdre totalement ses moyens, malgré la physionomie du match.

En seconde période, ce sont des joueurs locaux survoltés et bien déterminés à aller accrocher un résultat qui s’arracheront sur chaque ballon. Des efforts récompensés assez tôt (50e), grâce à un centre repris par Moussa Traore au petit rectangle. Avec cette égalisation, on ne voyait pas ce qui aurait pu arrêter Rebecq dans la conquête du succès face à des Namurois tétanisés.

Mais, quelques instants plus tard, William Piret allait se voir brandir un second carton jaune, laissant ses coéquipiers à neuf. Une exclusion, contestée et contestable, mais qui n’entachera pas pour autant l’enthousiasme des joueurs de Luigi Nasca, déterminés à aller chercher les trois points. Après plus de vingt minutes de lutte acharnée à neuf contre onze, le sort en décidera autrement et l’Union Namur reprendra l’avantage grâce à Toussaint.

Cruelle désillusion pour Rebecq qui aura tout tenté jusqu’aux ultimes secondes pour arracher une égalisation, qui aurait pourtant été méritée.

Le bulletin des Rebecquois

Vandermeulen (n.a.), Kouame (8), Depotbecker (8), Cordaro (7), Traore (8), Piret (7),

Demolie (8), Debole (8,5), Bova (7,5), Delsanne (7), Camargo (7,5).