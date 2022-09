Arbitre: Massimiliano Nozza.

Cartes jaunes: Rodriguez, Van Den Eynde, Avramovic, Bukens, Maiga.

Carte rouge:Rodriguez (2j, 57’).

Buts:Martinez (0-1, 45’), Termini (0-2, 65’), Vanhole (0-3, 78’), Weynants (1-3, 88’), Ingannamorte (1-4, 90’).

WATERLOO: Erkens, Szulc, Rodriguez, Bodart, Bailly, Patureau (59’ Dias Correia), Dassy, Magnoni (59’ Voets), Tuzolana (59’ Mendonça), Weynants, Jamotte (75’ Pirotte).

AUDERGHEM: Van Den Eynde, Bukens (54’ Ingannamorte), Hasevoet, Vanden Hove, Avramovic, Termini, Marino (83’ Challal), Eckelmans, Martinez (73’ Vanhole), Kuci.

On approche de l’heure de jeu quand Rodriguez reçoit une deuxième jaune pour rouspétances. Stupide, l’exclusion va changer la donne de la rencontre. "C’est le tournant du match, regrette Patrick Coussement, le coach de Waterloo. Cette deuxième carte jaune était inutile et elle a mis l’équipe en l’air."

L’écriteau indique alors 0-1 suite au but inscrit par Martinez juste avant la mi-temps. Logique car Auderghem est la meilleure équipe sur le terrain avec d’autres grosses possibilités manquées par Eckelmans et Hasevoet mais c’est dans l’autre camp que Tuzolana manquera la plus belle occasion de la première période. "Dommage, d’autant plus qu’ils marquent juste sur le contre. Ce sont des matches ou les détails peuvent faire la différence et c’est ce qui s’est passé."

Il reste alors une demi-heure à jouer quand Waterloo va devoir inverser la tendance à dix. Mais quand Termini fait 0-2 cinq minutes plus tard, la mission compliquée devient pratiquement impossible tant Auderghem est solide et bien en place. "On a fait preuve d’une bonne organisation, apprécie Jean-Claude Delmoitié. On connaissait leurs points forts, on les a travaillés en semaine et cela a payé."

Mendoça puis Weynants passent malgré tout près du 1-2 mais c’est Vanhole qui plie le match en triplant la mise. C’est 0-3 et Auderghem en veut encore avec cette belle frappe de Martinez sur la latte mais Waterloo va malgré tout sauver l’honneur via Weynants à deux minutes du terme. Trop tard pour revenir au score, d’autant plus que Ingannamorte va en planter un quatrième dans les arrêts de jeu (1-4).

"Auderghem mérite sa victoire, on a rencontré une très belle équipe, alors que chez nous, le rythme était trop élevé pour certains en première mi-temps, remarque encore Patrick Cousement. On a perdu énormément d’énergie en courant après le ballon et Auderghem ne fait pas partie des favoris par hasard."

Et si un favori en cachait un autre… "Sur l’ensemble de la rencontre, notre victoire est logique et le score mérité, insiste Jean-Claude Delmoitié. Je sais que tout le monde nous a aussi cités parmi les favoris, on vient de planter huit buts en deux matches à Saintes et Waterloo, on poursuit notre progression, mais le grand favori de la série reste Waterloo. Mais pas mal d’équipes vont jouer les premiers rôles et pour les six premières places, ce sera très costaud."