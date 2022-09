Lionel Taminiaux termine la Vuelta en beauté dans une«une ambiance incroyable»

C’est que Lionel Taminiaux a de l’ambition après une Vuelta où sa formation peut être créditée d’une belle prestation même si elle n’a pas été épargnée. "Forcément, on a un sentiment de tristesse avec l’abandon, sur chute de Jay Vine qui a remporté deux étapes et portait le maillot à pois de meilleur grimpeur. Ce dimanche soir, on aurait tellement voulu fêter cela avec lui. On a d’ailleurs tenté de récupérer ce maillot via Stannard sur les dernières étapes, mais face au champion olympique, ce n’était pas facile. Toutefois, cela démontre qu’on était soudé et motivé à bien faire les choses."

Ce Tour d’Espagne a plu à Lionel Taminiaux. "Bien entendu, c’est éprouvant, surtout cette première semaine où le rythme était une véritable folie. Cette fin de Vuelta était plus facile dans les étapes de montagne mais sur les arrivées où on pouvait jouer la gagner avec Tim Merlier, on s’est montré tous très impliqués. Car la volonté de terminer à Madrid par une victoire a motivé les troupes. Une dernière étape et cette arrivée à Madrid qui contrastait avec la satisfaction de savourer la fin de trois semaines exceptionnelles, mais aussi une étape sous ses apparences festives avec la victoire de Remco Evenepoel, mais où on a connu un véritable combat pour rester placés, protéger notre sprinter le tout dans une ambiance à nouveau incroyable. Ce public enthousiaste, c’est quelque chose."

Et si cela n’a pas fonctionné avec Tim Merlier, on retiendra l’excellente huitième place de Lionel Taminiaux qui boucle donc son tout premier grand Tour avec un Top 10 qui récompense les efforts fournis. Chapeau.