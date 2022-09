Prendre du plaisir et laisser passer l’orage

En difficulté depuis le début du championnat (0/6), la RUTB se retrouve déjà au pied du mur ce dimanche à Verlaine d’où il semble déjà impératif de ramener trois points. Un constat que le coach Mohamed Bouhmidi tenait à relativiser. « On mange notre pain noir pour le moment, notamment au niveau des blessures. Le discours de dire qu’on doit absolument gagner ne ferait que rajouter de la pression. On doit simplement revenir aux bases. Reprendre du plaisir et essayer de doucement sortir la tête de l’eau. On sait que les choses vont tourner, mais rien ne sert de se mettre une pression inutile. On doit provoquer la chance. »