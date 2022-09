Les Aclots de Phivos Livaditis disputeront donc cette rencontre en mode préparation.

"On continue à peaufiner les systèmes. On intègre l’effectif, les plays et notre intérieur Mulumba qui est de retour. "

Point de fixation de la raquette brabançonne, le retour de Geordy fera du bien à l’ensemble. La seule présence dans la peinture de l’intérieur faisant resserrer les défenses et ouvrir des brèches.

Ce sera donc une sorte de test ultime puisque Nivelles démarrera le championnat de TDM2 (série B) le samedi 17 septembre face à Ninane.

Le Royal IV est pour sa part versé dans la série A. Phivos Livaditis escompte bien voir son noyau progresser en équipe: "Nous concernant, il n’y a plus d’enjeu de qualification mais on prend ce match très au sérieux. Je veux voir le même état d’esprit que mardi où on a donné la réplique amicale à Quaregnon. Ce fut un test assez concluant. Je pense qu’on affiche des progrès et qu’on doit être en mesure d’offrir d’autres belles prestations de la sorte."

Diop toujours out

Yannick Diop est toujours out côté nivellois. Le Royal IV sera pour sa part privé de Mutala.