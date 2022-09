Les Castors ne veulent pas subir le jeu d’Aubel

L’adversaire justement, c’est un mix de puissance, d’expérience et de dureté. "Ce sera clairement un bon test pour nous, observe le coach brainois. Pour moi, les cinq favoris de la série ont gagné lors de la première journée de championnat. Aubel en fait partie. C’est une équipe qui est expérimentée, qui a de la taille et qui est costaude sur tous les postes hormis peut-être la mène. Ils ont des ailiers assez carrés et larges d’épaules. Ils ont des pivots peu mobiles mais très lourds."

Une équipe que les Castors vont devoir faire bouger et faire courir. "Il va falloir être dur en défense pour permettre des transitions. Le rebond sera une des clés du match. De son côté, Aubel alterne les défenses, impose son jeu rugueux et ne va pas hésiter à taper. Il va falloir répondre au défi physique qu’ils vont imposer. On ne devra pas pleurnicher, on devra être capable de rendre les coups et d’imposer notre façon de jouer", prévient le mentor des Rongeurs. Gianni Maren qui espère aussi que son équipe confirmera "les très bonnes choses vues la semaine passée face au BBC Brainois."