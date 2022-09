Les Genappiens partent avec les faveurs du pronostic. Le match retour a lieu dimanche (14h30) à Genappe.

En régionale 3, Nil-Saint-Vincent se déplacera ce samedi à Celles pour disputer la troisième et dernière manche des demi-finales du championnat de Belgique face à Morville et l’équipe locale.

Avec 11 points, Celles est sur du velours pour se qualifier pour la finale. Pour détrôner Celles de la première place, Nil devrait prendre six points sur six et Celles être battu deux fois sans point.

En régionale 3 toujours, Ottignies compte trois points avant d’accueillir, dimanche à 14h, Ladeuze (5 pts) et Dorinne (1 pt) dans le cadre de la deuxième des trois manches du tour final. Le vainqueur de ce mini-tournoi accédera à la régionale 2. Ladeuze en est le grand favori.