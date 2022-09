D2: Rebecq-Namur, place à l’offensive

Tout d’abord, quel premier bilan pouvez-vous tirer de votre groupe depuis la reprise?

Dimitri Leurquin: Dans l’ensemble, on est dans le bon. La préparation fut bonne. On a surtout été épargnés par les blessures. De plus, on reste sur un bon premier match de championnat à domicile. Cependant, la défaite de la semaine passée face à l’Union, nous a rappelé qu’on devait encore énormément travailler, surtout au niveau de la consistance sur 90'.

Jérôme Patris: On ne pouvait pas démarrer plus mal le championnat avec un beau zéro pointé. En plus, nous avons un calendrier compliqué qui nous attend dans les semaines à venir. C’est dommage car les deux derniers week-ends ne reflètent pas du tout notre préparation qui a été très sérieuse. Rien ne laissait pas présager un tel départ. On doit réagir très vite si on ne veut pas être largué directement.

Quel regard portez-vous sur votre adversaire du jour?

D.L.: J’ai beaucoup de respect par rapport au nouveau projet mis en place à Namur. Le club a un staff compètent et des joueurs de qualité. Ils ont été champions l’année dernière et ils surfent certainement encore sur cette vague positive. Je les vois largement dans première partie classement.

J.P.: Rebecq joue les premiers rôles en D2 depuis quelques saisons. On ne peut pas négliger cela. C’est une équipe très sérieuse et compétitive, qui a enregistré de très bons renforts. On connaît bien le style de jeu «Nasca», qui aligne une équipe difficile à bouger et qui voudra se rattraper de la semaine passée.

Quels sont vos atouts en vue de cette rencontre et les qualités de votre adversaire?

D.L.: On doit s’appuyer sur le fait qu’on connaît bien la série et qu’on sait le rythme à imposer. L’expérience du groupe doit pouvoir prendre le dessus dans ce genre de rencontre. Je me méfie cependant de la solidité du groupe namurois, qui présente une belle homogénéité et qui prend peu de but.

J.P.: On récupère plusieurs blessés qui peuvent réintégrer le groupe pour ce week-end. De plus, nous avons eu une discussion très franche cette semaine, et les points ont été remis sur les «i». Je suis convaincu que le groupe aura à cœur de réagir. En espérant que cela sera suffisant pour contrer cette équipe de Rebecq qui propose une frappe offensive assez impressionnante.

À quel genre de match pouvons-nous nous attendre?

D.L.: Ça sera une rencontre ouverte car Namur est une équipe assez joueuse, au même titre que nous.

J.P.: Je rejoins Dimitri dans cette idée de match ouvert qui verra s’opposer deux équipes portées vers l’avant. Ça sera une rencontre offensive. Le premier qui marquera ne sera pas forcément le vainqueur.

Même si nous sommes encore tôt dans la saison, la pression arrive légèrement sur vos deux équipes en manque de point. Comment vit-on cela en tant que T2, quand bien souvent c’est le T1 qui est pointé du doigt?

D.L.: T2 et T1 fonctionnent main dans la main, on ressent les mêmes choses et nous sommes soumis au même stress. Maintenant soyons clairs, il n’y a pas de pression de notre côté. On est juste tombé sur plus fort physiquement contre l’Union. Il n’y a pas de quoi remettre en question quoique ce soit.

J.P.: Le T2 a deux grands rôles. Épauler son T1 dans la prise de responsabilité et dans les décisions à assumer, mais il est aussi le relais entre le groupe et le T1. On est bien évidemment liés, et je vis les choses aussi intensément que lui.

Enfin, n’est-il pas trop compliqué de combiner le poste de T2 d’une D2 avec les 3 entraînements par semaine, en plus de vos cours d’entraîneurs ?

D.L.: Ça, il faut demander à nos femmes! (rires) Mais plus sérieusement, c’est avant tout une passion. on aime ce que l’on fait. Alors oui, ce sont des sacrifices pour 2 ou 3 années mais on sait qu’on doit passer par là si on veut un jour faire carrière en tant que coach.

J.P.: C’est compliqué parce que les agendas sont en effet chargés. Mais on sait que c’est une période limitée dans le temps et que les efforts en valent en peine.

Les effectifs

Rebecq

Seul Bagayoko, toujours blessé, devrait manquer à l’appel.

Le noyau: Vandermeulen, Depotbecker, Cordaro (?), Traore, Contino, Piret (?), Demolie, Bova, Delsanne, Camargo, Bailly, Vervondel, Kouamé, Lufimbu, Debole, Henri.

UR Namur

Baudot, blessé sera absent tout comme Valcke. Namur devra également se passer de Olojede.

Le noyau: Tonnet, Prévot; Eloy, Ghaddari, Ebui, Vander Cammen, Toussaint, Dheur, Erdogan, Rosmolen, Khaida, Lwangi, Detienne, Degryse.