En nationale 1, Kerksken et Thieulain sont les deux équipes favorites pour le titre national. Mais elles joueront l’une contre l’autre le week-end prochain au stade des… demi-finales des play-off. Le tirage au sort en a décidé ainsi. Sans vouloir diminuer les qualités d’Isières et de Baasrode, qui s’affronteront dans l’autre demi-finale, celles-ci sont un cran en dessous. Kersken – Thieulain sera donc bien une finale avant la lettre.

Idem en nationale 2

Le même phénomène s’est produit en nationale 2. Tourpes et Genappe ont respectivement terminé premier et deuxième en nationale 2. Ici aussi, les deux équipes sont favorites pour la montée, avec un avantage pour Tourpes. Elles s’affronteront également en demi-finale des play-off. L’autre demi-finale opposera Sirault à Ninove.

Comme en nationale 1, la double confrontation entre Genappe et Tourpes est une finale avant la lettre. "Pour nous, qui visons la montée, c’est une catastrophe. Nous n’avons pas battu Tourpes dans la phase classique. Samedi, nous évoluerons à domicile. Nous serons privés des services de Thomas Leturcq, retenu par le boulot. J’ai eu l’occasion d’évoquer ma désapprobation par rapport à ce système qui ne tient plus compte des positions au classement à l’issue de la phase classique au président national (NDLR: Valentin Ergot). Il m’a indiqué qu’il allait démissionner. On ne le pleurera pas", a confié Hector Tubiermont, particulièrement mécontent de la manière dont est géré le championnat de l’antichambre de l’élite.

Dans les deux cas, en nationale 1 et en nationale 2, les finales du championnat se dérouleront en demi-finales.