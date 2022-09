Le Season Opening Ladies Day, c’est dès ce vendredi 9 septembre à Waterloo

Au total, 16 rencontres sont planifiées. Les matchs auront lieu en simultané sur les terrains 1 et 3. "Au départ, on avait envie de rendre honneur à nos dames en leur proposant un beau tournoi. On a eu une discussion informelle avec des membres du CP Brabant. L’idée d’un Season Opening commun à toutes les filles du Provincial est née comme ça, explique Carine Vanmoen qui aimerait bien garder l’organisation de l’événement. Je crois qu’il y a d’autres candidats. Je n’en fais pas une exclusive, mais on a une réelle fierté à mettre cet événement en route. Je voudrais encore l’organiser comme on a participé à son édification."

La présidente du Royal Waterloo Basket pourra compter sur une cinquantaine de bénévoles. Elle qui avait démarré la saison 2021-2022 en P3, l’équipe du RWB occupe désormais un strapontin en P1. "Il y a eu des désistements. On a proposé la P1 aux filles qui ont dit oui. C’est un groupe motivé."

La première chose que le comité waterlootois a faite, c’est obtenir le soutien des autorités communales. "On a eu le go communal en juin. L’Échevinat des sports nous aide lors de la mise en place de la salle ce vendredi. On espère accueillir plus de monde que l’an dernier où tout était incertain au niveau des conditions d’accueil du public avec la pandémie."

L’événement se disputera sur deux terrains. "On assure la gestion des feuilles de match électronique. Les clubs viennent avec quelqu’un pour le chrono et les 24 secondes. C’est Philippe Verbeke, le speaker des Castors, qui assumera l’animation pendant le week-end."

En attendant le nouveau complexe

À l’étroit malgré deux salles ("une trentaine d’enfants sont sur une liste d’attente"), le RWB et ses 250 affiliés misent sur le nouveau complexe sportif qui pourrait sortir de terre en 2026. "On pourrait accentuer notre travail de développement et de formation au niveau des jeunes, précise la présidente. C’est chouette aussi pour notre équipe de Régionale 1 messieurs d’avoir un nouvel écrin. On a une belle dynamique avec un nouveau coach et un bon groupe. L’ambition est d’atteindre cette saison le Top 4."