Le Nivellois Pierre Gérard joue depuis… 1962

Il a directement joué en compétition. "Mon meilleur classement a été C6. Je suis actuellement D4. Malgré mon âge, je maintiens mon classement. Je n’ai jamais fait des choses exceptionnelles mais je suis toujours là. Je joue en troisième provinciale. Je jouais en division 2 lorsque j’étais C6", lance-t-il.

Il n’a pas perdu un gramme de motivation. "Je m’amuse toujours autant. Le tennis de table me tient en forme. J’ai conservé de l’explosivité."

Il tente encore actuellement de se perfectionner. "J’essaie de défendre mon classement. Je commençais à avoir du mal contre les jeunes. Mon entraîneur m’a conseillé de prendre un caoutchouc picot. Il faut deux ans d’adaptation. Maintenant, j’arrive à rivaliser ou mieux contre les jeunes. Je joue en défense en picot, en revers", détaille Pierre Gérard.

L’homme n’a jamais compté ses efforts pour s’adonner à sa discipline préférée. "En 1981, j’étais déjà marié, j’habitais Braine-le-Comte. Mon épouse ne voulait pas rester seule. J’allais la conduire dans sa famille à Houtain-le-Val, je jouais à Nivelles ou à l’extérieur et j’allais la rechercher après les rencontres à une heure souvent avancée dans la nuit. Lorsque j’étais aux études, on venait me chercher. J’étudiais pendant le trajet. On jouait dans le Brabant unifié", lance-t-il.

Il est vice-champion de Brabant en messieurs 75 ans. "J’ai été battu 2-3 en finale par André Regibeau de Mont-Saint-Guibert. Nous étions deux inscrits."

Des titres, il en a connu. "Dès les débuts avec Willy Manquoy. Lui, c’était le champion toutes catégories. J’ai aussi été fêté plusieurs fois par la Ville de Nivelles."

La Coupe d’Europe à La Villette

L’homme joue les interclubs le vendredi soir. "Je vais à l’entraînement libre. Lors des entraînements dirigés, les exercices sont devenus trop spécifiques pour moi. Les jeunes estiment que je ne suis pas un bon ‘’sparring-partner’’."

Il joue aussi à Enéo à Braine-l’Alleud. "Le niveau est supérieur par rapport à Enéo Nivelles."

Pierre Gérard a connu la grande époque de Jean-Michel Saive. "J’ai souvent été invité à la Garenne pour suivre les grands matches européens de La Villette Charleroi avec Jean-Michel Saive", lance-t-il.