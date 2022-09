Stéphanois B épate en ce début de saison

Étudiant à l’UCL, le jeune homme de 23 ans évoluait à Namur City la saison passée. Il y a inscrit 25 buts et a tapé dans l’oeil du coach stéphanois qui désirait attirer un gars d’expérience pour encadrer ses U19 pour leur première saison chez les adultes. "Je suis vraiment épaté par le niveau de ces garçons. Ils ont un physique incroyable et courent partout durant 90 minutes. Ils compensent cette fragilité dans l’impact physique par cette endurance et je pense qu’ils n’ont pas fini de surprendre. Je ne connais pas toutes les équipes de la série vu que c’est ma première saison dans le Brabant mais pourquoi ne pas tenter d’aller chercher une tranche? La rencontre de ce week-end face à un favori de la série va nous permettre de nous situer en tout cas."

Un T1 à moitié surpris par cette réussite

Présent avec ce groupe de joueurs qu’il dirige depuis les U17, le mentor stéphanois Christophe Dubois en a directement perçu les qualités. "Ce 9/9 et cette entame parfaite de championnat ne m’étonnent qu’à moitié, avoue le T1. Le talent, ils l’ont mais encore fallait-il le transposer en match et face à des adultes. L’acclimatation se passe finalement plutôt bien, les garçons répondent présents le week-end et ne sont nullement dépassés par les événements. Ils bossent dur aux entraînements et leur progression est constante."

De quoi faire tomber un favori pour le titre ce dimanche? "Les deux équipes réalisent un sans-faute et même si on va rencontrer une solide formation, nous sommes des gagnants et on espère aller chercher le 12/12."

Voilà le Racing White Woluwe prévenu!

Alves Ribeiro est suspendu et Vanvolsum ne donne plus signe de vie. Le club a affilié un nouveau gardien en la personne de Thomas Dubois.