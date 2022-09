Sébastien Neyt (P3D) : « Aider Walhain à atteindre l'objectif »

Les Walhinois se sont isolés en tête avec leur 9/9. "Mais il y a encore beaucoup de travail quand on voit les cadeaux offerts lors du dernier match contre Huppaye (6-4). La victoire ne se discute pas sur l’ensemble mais on a été trop fébrile défensivement. Au moins, on continue notre sans-faute même en jouant mal. Pour le reste, l’équipe est solide et l’ambiance est bonne, et on bosse pour atteindre l’objectif même si ce ne sera pas facile étant donné qu’il y a des équipes costaudes et qu’on sera attendu partout."

Walhain se rend justement à Jodoigne B ce samedi. "C’était l’une des conditions quand j’ai accepté ce poste et je ne serai pas présent à cause du boulot. Il y a quelques bons joueurs et des jeunes de qualités en face, et on devra se méfier sur leur synthétique."

Dans les rangs jodoignois, "on va essayer de les titiller car on a tout à gagner dans ce match et leur coach ne serait pas venu nous visionner si on n’était pas important dans le championnat, estime Johan Grommen (T1). On continue à travailler mais on n’a pas reçu de goal et on a été mature dans les duels le week-end passé."