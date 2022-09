P3B: De Backer et Genappe veulent confirmer face à Clabecq

Le gardien de 19 ans s’est démarqué lors du partage contre Villers B. "J’étais suspendu au premier match suite à mon exclusion lors du dernier tour final, je revenais de blessure et c’est le gardien de la P1 qui a joué le deuxième. J’avais donc à cœur de prouver ce que je vaux et je suis satisfait car j’ai notamment stoppé un penalty."

Le résidant de Seneffe, qui vient de finir ses études dans le domaine de la sécurité, est ambitieux. "Mon objectif est de confirmer les prestations qui m’ont permis de disputer trois matches avec la P1, même si la concurrence est rude en équipe première. Sur le plan collectif, on espère monter car on sort d’une bonne saison. Avoir changé de série n’est pas dérangeant pour moi puisque je n’en suis qu’à ma deuxième saison en Brabant wallon. C’est juste que les équipes bruxelloises jouent un peu plus au foot."

Clabecq le suit depuis deux ans

Dawson se sent bien à Genappe. "J’ai débuté tout petit à Arquennes. J’étais attaquant à la base mais j’allais au goal chaque fois qu’il y avait un problème de gardien et j’ai fini par y rester. Je suis passé par Manage, Seneffe et Houdeng avant d’arriver à Genappe. Mon papa connaissait Gary (Illegems, le T1) pour avoir joué avec lui et je suis fier d’être venu ici."

L’équipe va aborder un troisième derby de rang. "Je trouve que ça donne plus d’envie. Clabecq est le gros favori car c’est une très belle équipe et, en ce qui me concerne, j’aurai d’autant plus envie de gagner que leur coach essaye de m’avoir depuis deux ans."