Le tour des clubs du BW en P3C: Malheur au vaincu dans le derby entre Walhain B et Bierges

Huppaye B salue les retours de Catry, Lefebvre et Valk mais sera privé de Lebon.

Du côté des Vert et Blanc de La Hulpe, on s’attend à devoir enfiler le bleu de travail ce week-end. "Il y aura du répondant en face et nous allons avoir besoin de solidarité sur le terrain. J’espère que les gars auront la bonne réaction", explique le T1 Arnaud Lambert.

L’effectif ne sera pas au complet puisque quelques joueurs sont blessés ou en vacances.

Ottignies –Saint-Michel B

Battus samedi dernier face à Auderghem B, les Ottintois ont tout de même proposé des choses intéressantes. À confirmer pour la réception de Saint-Michel B. "Il y avait du mieux le week-end dernier et j’espère que les garçons vont poursuivre sur ce bel élan face à une équipe de Saint-Michel qui est toujours invaincue et qui tourne bien", raconte le CQ Mohamed Ben El Mostapha.

Walhain B – Bierges

Les deux équipes sortent d’une grosse défaite et n’ont pas encore pris le moindre point depuis l’entame de la saison. Inutile de préciser qu’il serait de bon ton pour l’une comme pour l’autre d’engranger une première victoire. "C’est un match super important mais je vais devoir me passer de neuf joueurs pour ce week-end et les voyants ne sont pas au vert. Nous avons eu une discussion mardi à l’entraînement pour mettre les choses au point et j’espère une réaction dimanche", raconte le T1 walhinois Andy Collée.

Bierges devra également composer avec pas mal d’absents. "Michiels, Demoulin, Oliosi et Locicero sont indisponibles ce week-end et cela fait beaucoup. C’est un match à notre portée et je pense que l’équipe qui en voudra le plus l’emportera", note le T1 Sébastien Goossens.

Incourt B – Polonia Limelette

Pas épargnés par la poisse, les Incourtois ont beaucoup de mal à exister dans ce championnat. Ils vont essayer de limiter la casse face à une équipe de Polonia Limelette bien en jambes avec son 6/9. "C’est toujours aussi compliqué car nous n’avons toujours pas trouvé de coach officiel. Je ne fais que de l’intérim et c’est donc difficile de mettre en place un projet ou même une tactique. Malgré tout, les garçons sont très motivés et nous n’avons aucun problème de sélection le week-end", explique le T1 intérimaire Medhi Sahnoun.

À ce sujet, le club est donc toujours à la recherche d’un coach pour sa deuxième équipe. Medhi Sahnoun peut être contacté au 0472424412

Crossing B – Rixensart B

Après un joli 6/6, les gars de Lorenzo Richiusa ont dû courber l’échine dimanche dernier face à Evere B. Le déplacement à Schaerbeek samedi soir s’annonce tout aussi délicat à négocier. "Mes garçons sont conscients qu’ils sont tombés contre une solide équipe everoise dimanche dernier et que ce sera encore plus compliqué samedi soir. Sur papier, Schaerbeek c’est du lourd mais on a un plan de jeu et une mentalité exemplaire pour aller chercher un bon résultat", confie le T1 rixensartois.