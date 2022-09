Le samedi soir à Wavre, c’était une tradition

Celui qui travaille dans la logistique pour une société d’armoires électriques est aussi passé par le RCS Brainois, Grez-Doiceau, Perwez, et plus récemment Incourt. "Je suis dans mes dernières années mais je me lance encore de petits challenges et je suis arrivé à Mélin via Yves Varvennes (gardien/joueurs de champ) et Christophe Fauville (T2), sans compter que j’avais déjà croisé pas mal de gars. Je souhaitais également retrouver l’ambiance conviviale d’un club de village comme à Pécrot où j’ai débuté et à Mont-St-Guibert où j’évoluais la saison passée."

Mont-St-Guibert qu’il retrouvera justement ce dimanche après-midi. "J’aurais pu rester là-bas mais même si j’avais envie de voir autre chose, rien ne dit que je n’y retournerai pas. Mont-St-Guibert n’était pas pressenti pour être dans le Top 5 mais il a une très belle équipe. Pour moi, ce sera un match plus spécial que les autres. Je sais que je serai solidement tenu mais cela libérera l’espace pour d’autres joueurs, et notre but est de prendre le plus de points possibles chez nous où l’on est habitué à notre petit terrain en plus d’être des guerriers."

Les Mélinois voudront aussi garder le contact avec les équipes de tête. "Avec une défaite, une victoire et un nul, on n’est pas spécialement déçu ni content. De toute façon, les débuts de championnat ne sont jamais super avec Mélin. Quant à moi, j’arrive dans un noyau solide et qui se connaît bien. Ce n’est pas toujours facile mais je suis confiant car l’équipe est sympa et je ne suis donc pas mécontent d’être là, sauf peut-être un peu pour le terrain (rires). Je ne suis pas encore à 100% mais même si je ne marque pas pour l’instant, j’ai déjà délivré quelques assists et le plus important est que l’équipe prenne des points."

Des Guibertins revanchards?

Après sa première défaite, Mont-Saint-Guibert doit se déplacer chez deux autres candidats au Top 5. "Je m’attends au même style de match qu’à Orp, axé sur les duels et la présence physique sur un terrain difficile, préface Gaël Vanderbrugge (T1). Mélin a toujours été une équipe de caractère à défaut de pratiquer un foot au sol, et on devra mettre l’impact qu’il nous manque par moments."