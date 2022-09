Arnaud Mengal dans le Top 10 à Valence

Il a terminé à la huitième place, à 38 secondes du vainqueur. "C’est mon premier Top 10 sur une coupe du monde. Les 38 secondes qui me séparent de la première place pour une course que j’ai courue en 50'52'', c’est peu et beaucoup à la fois. Ce sont toujours les dernières secondes qui sont les plus difficiles à aller chercher", indique l’athlète du Triathlon Team Braine.

Cinquième temps en course à pied

Il a effectué une bonne natation. "Je suis sorti de l’eau avec seulement 15 secondes de retard sur les premiers. Cela m’a permis de les rattraper après deux à trois kilomètres à vélo. Les autres derrière sont revenus également. Nous étions finalement un peloton d’une cinquantaine de coureurs à terminer ensemble la partie vélo. Une course à vélo qui n’était pas facile."

Il a entamé la course à pied vers la 35eplace. "J’ai bien géré la course à pied. Certains de mes adversaires sont partis très vite. Il faisait très chaud. Ils n’ont pas pu maintenir la distance. Il y avait deux tours. J’ai fait un très bon deuxième tour. Cela m’a permis de remonter pas mal d’adversaire. C’est toujours très motivant. J’ai fait le cinquième temps sur les cinq kilomètres."

42eau classement olympique

Cette huitième place lui permet de gravir quelques échelons au classement olympique et mondial. "Je suis monté à la 42eplace au classement olympique et à la 132eplace au niveau mondial. J’espère participer à une World séries début octobre en Sardaigne. Les courses World séries, c’est le top niveau mondial. J’ai aussi peut-être l’opportunité de courir deux coupes du monde en Asie. L’idéal serait de faire les trois, mais je dois encore discuter de mon planning. Cela se décidera cette semaine."

Il bénéficie du statut PEPS (Projet pour Étudiant à Profil Spécifique) à l’UCLouvain où il est en deuxième master en éducation physique.