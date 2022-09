US Open: Joachim Gérard a résisté deux heures à Shingo Kunieda

Le Brabançon a été éliminé au premier tour du tableau en fauteuil roulant de l’US Open, quatrième et dernière levée du Grand Chelem, mercredi à New York. Il s’est incliné en deux sets 6-3, 7-5 contre le Japonais Shingo Kunieda, n° 1 mondial et vainqueur des quatre derniers tournois du Grand Chelem. La rencontre a duré un peu plus de 2h. Gérard dispute également le double à New York. Associé au Néerlandais Tom Egberink, il retrouvera en quarts de finale Shingo Kunieda, associé à l’Argentin Gustavo Fernandez.